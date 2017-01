Esplosione ai Camaldoli, in pericolo di vita le tre persone rimaste ferite

1 / 11

Stazionarie ma gravi le condizioni delle tre persone rimaste ieri ferite in seguito all'esplosione di una bombola a gas nei pressi della piscina "Ariete" ai Camaldoli. Restano in prognosi riservata. Un ferito, in particolare, è in condizioni disperate. "I maggiori rischi – ha reso noto la Direzione sanitaria dell'ospedale Cardarelli in cui sono rivoverati – riguardano naturalmente il paziente che ha riportato ustioni profonde in più del 90% del corpo".

(Foto Ansa)

"L'uomo – proseguono dal Cardarelli – resta in stato di sedazione farmacologica ed è in imminente pericolo di vita".

Gli altri due pazienti hanno "riportato ustioni profonde su più del 50% del corpo", e sono anch'essi da considerarsi in pericolo di vita. Secondo i sanitari saranno determinanti le prossime ore.

Nel grave incidente, avvenuto in mattinata, ha perso la vita un uomo di 45 anni, Davide Conato.

