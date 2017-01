Davide morto nell'esplosione ai Camaldoli: aveva due figlie

Davide Conato aveva 45 anni, aveva una moglie e due figlie di cui una di appena un anno. Originario di Scampia, si era trasferito a Quarto con la sua famiglia. È la vittima del terribile incidente avvenuto ieri mattina in via Guantai dell’Orsolona ai Camaldoli, dove un'esplosione di un serbatoio di gpl ha devastato lo spazio antistante la piscina "Ariete".

L'uomo, manutentore della piscina, era in auto quando è avvenuta l'esplosione. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto carbonizzato sul colpo. I familiari hanno sperato invano di trovarlo in pronto soccorso, tra i feriti della tragedia.

I vicini lo descrivono come una persona tranquilla. I familiari sono chiusi nella loro tragedia, mentre amici e conoscenti – ancora molto turbati – non si spiegano la tragedia.