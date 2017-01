Esplosione ai Camaldoli, aperta un'inchiesta per omicidio colposo

1 / 6

a seconda vittima della tragedia dei Camaldoli , l'esplosione di un serbatoio di gas della piscina Ariete in via Guantai a Orsolone, si chiamava Mario Moccia L'operaio – della ditta incaricata della manutenzione dell'impianto –proprio il giorno dell'esplosione. Aveva riportato ustioni gravi sul 90 per cento del corpo e le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate.Ancora, con ustioni sul 50 per cento del corpo, un dipendente della piscina ed un altro operaio della ditta manutentrice.Intanto la procura di Napoli ha aperto unper omicidio colposo sulla vicenda. Verrà disposta l'autopsia sulle salme delle due vittime, Davide Conato e Mario Moccia.