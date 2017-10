Agguato a Piscinola, indagini in corso: si batte anche la pista passionale

Mario Avolio, lotta ancora tra la vita e la morte al Cardarelli dov'è ricoverato dalla scorsa notte. E' lui, pregiudicato di 35 anni, l'uomo la cui vettura è stata crivellata di colpi in via Dietro le Vigne, a Piscinola.

Un agguato apparentemente di stampo camorristico, sul quale le forze dell'ordine stanno indagando fin dalle prime ore del mattino. Gli investigatori si stanno muovendo a 360 gradi e non si esclude al momento alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio anche il movente passionale, così come la pista connessa allo spaccio di stupefacenti. Gli Avolio sono stati vicini, in passato, al clan dei Di Lauro.

Avolio è arrivato al Cardarelli trasportato da soccorritori che hanno fatto poi perdere le loro tracce senza fornire spiegazioni né al personale medico né alle forze dell'ordine che presidiavano il nosocomio. Ferito alla testa, è stato sottoposto immediatamente ad un delicatissimo intervento chirurgico: le sue condizioni restano al momento gravissime.

Foto di Giancarlo Tommasone