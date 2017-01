Giustizia per Antonio Landieri, disabile ucciso dalla camorra: cinque arresti

1 / 2

In cinque, appartenenti alla fazione camorristica degli Scissionisti, sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti responsabili della morte di Antonio Landieri.

Vittima innocente della camorra, aveva 25 anni quando – il 6 novembre del 2004 – fu ucciso con due proiettili alla schiena in un agguato ai Sette Palazzi. Si tratta della prima persona con disabilità ammazzata per errore dai clan: era stato scambiato per uno spacciatore della zona. Anche i cinque amici che erano con lui vennero feriti alle gambe. A causa della sua disabilità motoria, non riuscì come gli altri a sfuggire ai killer.

Le indagini della Dda, svolte dalla Squadra Mobile, sono riuscite finalmente ad accertare le responsabilità e le dinamiche criminali alla base di uno degli episodi più tristi della faida di Scampia. Gli arrestati dovranno rispondere di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso.

"CURIOSO DI GUARDARE IN VOLTO I KILLER": I COMMENTI

