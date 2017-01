I carabinieri hanno sottoposto a fermo per ricettazione un 19enne di Secondigliano, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso nel lotto 582 di Scampia, più noto come Cooperativa Senna, mentre nascondeva in alcuni box due auto che erano state rubate.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.