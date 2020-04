Solidarietà: il cavaliere dei vip distribuisce pane e gnocchi a Scampia

Il noto protagonista dello show-biz italiano Michele Cutro, meglio conosciuto come il "cavaliere dei vip, è stato a Scampia nell’ambito di un'iniziativa patrocinata dal Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta OSJ nella reggenza magistrale del Principe SAR Don Thorbjon Paternò castello di Caraci e di Aragona, in collaborazione con il Patron del panificio ‘I Signori del pane’ di Marano, Ferdinando Santoro, e con il supermercato Sigma di Pasquale Ciotola.

Cutro ha aiutato a distribuire 300 pagnotte di pane cafone e 300 pacchi di gnocchi.

"Le persone di Scampia hanno un grande cuore - dice Cutro - non a caso si è scelto di distribuire il pane, che ha un grande valore simbolico e religioso perché indica condivisione e comunione". Cutro, che sarà ancora in campo in collaborazione con i volontari Humanitas, dei Cavalieri di Malta Osj di Salerno, parla anche del presidente de Luca: "è un ottimo padre di famiglia - commenta - perché è disposto a lottare a denti stretti pur di difendere la propria casa e la salute dei propri cittadini".