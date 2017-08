Maxi incendio nel campo rom di Scampia: chiusa parte dell'Asse Mediano

Inferno a Napoli per l'incendio scoppiato questo pomeriggio nei pressi del campo di Scampia in via Cupa Perillo. Gli abitanti si sono chiusi in casa. Sul posto, i vigili del fuoco e la polizia. Dieci bombole di gas sarebbero esplose, mentre un deposito è a rischio.

Le fiamme, che si sarebbero propagate da una vettura, hanno divorato alcuni rifiuti, soprattutto materiale plastico. A causare i maggiori disagi, il fumo nero e intenso. Risulta chiusa anche una parte dell'Asse Mediano.

LE PRIME NOTIZIE - L'ennesima domenica difficile, un'altra giornata di paura. Una colonna di fumo nero è tornata infatti a levarsi nel cielo sopra via Cupa Perillo. Cittadini e residenti sono chiusi in casa per il cattivo odore generato dalle fiamme. Numerose le segnalazioni giunte al 115 nelle ultime ore.

(Foto Graniero)