Arresto killer di Antonio Landieri, soddisfazione dal centro a lui intitolato

Lo “Sportello Anticamorra Antonio Landieri”, gestito da Luigi Concilio e Claudio Ferrara, ha espresso oggi “grandissima soddisfazione” per la cattura dei cinque presunti assassini del 25enne disabile nel 2004 vittima innocente della camorra.

“Queste sono le notizie che vogliamo – ha dichiarato Concilio – le notizie che non riportano Antonio, ma che almeno ci rincuorano, facendoci capire che qualcosa si muove”. “Ho avvisato subito la mamma – ha continuato Concilio – e con voce tremolante mi diceva che non ci credeva, ma poi, vista la realtà, ci ha creduto, ed hanno cominciato a tremarle le gambe”. “Sono curioso di sapere i nomi, di vedere i volti di chi ha ammazzato un povero ragazzo invalido che non ha avuto nemmeno la possibilità di scappare”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'avvocato Angelo Pisani, ex presidente dell'VIII Municipalità, nel corso della consiliatura del quale venne istituito lo sportello. “Quest'anno il premio avrà un senso in più – sottolinea Pisani – non ci restituirà Antonio, ma almeno da oggi riposerà davvero in pace”.