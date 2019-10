Una montagna di rifiuti davanti all'ingresso della scuola|FOTO

Cumuli di rifiuti a Scampia davanti all'ingresso dell'istituto comprensivo Pertini-D.Guanella di via Don Puglisi. "E' vergognoso. E' indecente per i poveri bambini che entrano a scuola vedere questo scempio. Chi di dovere dovrebbe intervenire al più presto per cercare di porre rimedio ad una situazione che definire incresciosa è poco", denuncia a NapoliToday Alfredo di Domenico (Bukaman).