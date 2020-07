De Magistris: "Il progetto Scampia è un modello italiano"

Abbattuta la prima Vela di Scampia, la verde, prosegue l'operazione di riqualificazione di un territorio martoriato dal degrado e dall'incuria. "Sono molto soddisfatto di questo risultato - ha detto de Magistris a Radio Crc - e credo che Scampia, come ho detto anche al ministro Provenzano, sia un modello italiano. All'interno del cosiddetto bando per le periferie fatto dal Governo alcuni anni fa, varie città italiane si sono aggiudicate una serie di progetti di riqualificazione. Quello di Scampia è il più potente, non solo perché si tratta di Scampia ma per il processo con il quale ci si è arrivati. Un processo politico che ha messo insieme gli abitanti di Scampia, il Comitato Vele, l'Università di Napoli che insieme a noi ha redatto il progetto e la città di Napoli insieme al sindaco. Credo sia una prassi importante perché quel risultato non era scontato e non si sarebbe realizzato senza la partecipazione fattiva e positiva del territorio"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

RIQUALIFICAZIONE

Al posto della Vela verde ci saranno "strutture sociali a supporto del quartiere". La vela era uno dei quattro edifici (in origine erano 7) diventati nel tempo simbolo del degrado del quartiere nella zona Nord di Napoli.