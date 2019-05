Abbattimento vela verde: "Una tra le più grandi operazioni di trasformazione urbana del Sud"

"Vanno avanti i lavori di cantierizzazione della Vela Verde, una tra le più grandi operazioni di trasformazione urbana del sud Italia, resa possibile grazie a un intenso lavoro istituzionale e alla partecipazione attiva dei suoi abitanti. Come per Unesco, i Pua e i principali cantieri in corso, vogliamo costruire per le Vele un focus che racconti costantemente Restart Scampia in tutte le sue fasi. Mostriamo di seguito alcune foto della cantierizzazione in corso d'opera". E' il post pubblicato dall'Assessorato Urbanistica e Beni comuni del Comune di Napoli.