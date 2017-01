Scampia, la prima Vela verrà abbattuta a giugno

La prima Vela di Scampia dovrebbe venire abbattuta a giugno. È la data fissata dal sindaco Luigi de Magistris per il via al progetto di riqualificazione del quartiere contenuto nel Patto per Napoli. Si tratta, ha specificato il sindaco, di “un risultato storico di collaborazione a Napoli tra lo Stato e i cittadini”.

Ieri il ministro della Coesione territoriale Claudio De Vincenti è venuto a Napoli per monitorare l'attuazione dei Patti. In ritardo – a causa di una firma arrivata dal Governo solo tre mesi fa – quello per Napoli. “Alcuni interventi sono già partiti e potranno avere ulteriore accelerazione – ha spiegato De Vincenti – come i lavori per le metropolitane e il risanamento di Scampia con l'abbattimento delle Vele”.