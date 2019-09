Bici e attrezzature rubate, trovati in un box beni per 400mila euro

I carabinieri hanno arrestato un 54enne in largo Placido Rizzotto, dopo aver rinvenuto in un box e nel furgone dell'uomo attrezzature e bici del valore di circa 400mila euro.

Si tratta nel dettaglio di 35 trapani, 29 avvitatori, 12 martelli pneumatici, 7 seghetti e motoseghe, 2 seghe a nastro, una sega da banco, 2 impastatrici, 6 confezioni di punte da trapano, un asciugatore da carrozzeria, 6 scatole contenente chiavi inglesi, 2 piallatrici, 2 saldatrici, uno sparachiodi, un vibratore per cemento, 2 viscosimetri, una pressa piegatrice per lamiere, un livellatore, un tester per rilevamento del voltaggio e 4 bici in carbonio e titanio.

Il tutto è stato sequestrato, il 54enne denunciato per ricettazione.